نائب وزير الخارجية الروسي يحذر كوريا الجنوبية من اتخاذ أي إجراء تجاه بلاده

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حذر نائب وزير الخارجية الروسي "أندريه رودينكو" من أن موسكو سترد على أي إجراء تتخذه كوريا الجنوبية تجاه موسكو.وقال "رودينكو" في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية الحكومية للأنباء أمس الأربعاء إن موسكو لن تترك أي إجراء تتخذه سيول ضدها دون رد مناسب.وجاءت هذه التصريحات بعدما قالت سيول الشهر الماضي إنها قد تغير حجم وطبيعة الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا، في أعقاب اعتماد معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.وحذر "رودينكو" سيول من اتخاذ أي إجراء متسرع قد يزيد من التوتر في شبه الجزيرة الكورية، ودعا إلى التركيز على المصالح الأمنية الخاصة بكوريا الجنوبية بدلا من التركيز على مصالح دولة أخرى.وفيما يتعلق بالمعاهدة بين روسيا وكوريا الشمالية، أكد "رودينكو" أنه ليس فيها ما يثير القلق بالنسبة لكوريا الجنوبية، لأن المساعدة العسكرية التي اتفقت موسكو وبيونغ يانغ عليها بموجب المعاهدة لا تنطبق إلا في حالة تعرض إحداهما لهجوم.