تراجع معنويات الشركات الكورية في يوليو لأول مرة منذ 4 أشهر

Photo : YONHAP News

تدهورت معنويات قطاع الأعمال في كوريا الجنوبية في شهر يونيو الماضي نتيجة لارتفاع أسعار النفط، ليتوقف تحسن مؤشر مسح الأعمال بعدما استمر لـ4 أشهر.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات بلغ 95.1 نقطة في يوليو، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مقارنة بالشهر الماضي، وهو أول انخفاض بعد ارتفاع لـ4 أشهر متتالية منذ فبراير.يذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.كما انخفضت قيمة المؤشر للشركات المصنعة أيضا بمقدار 1.7 نقطة على أساس شهري ليسجل 95.7 نقطة في يوليو.وبلغ مؤشر القطاعات غير التصنيعية، التي تشمل المطاعم وتجار الجملة وشركات البيع بالتجزئة، 94.6 نقطة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة عن الشهر الماضي، ليسجل ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي.ومن ناحية أخرى، بلغت توقعات الأعمال لشهر أغسطس 93.4 نقطة، بزيادة 1.3 نقطة عن الشهر السابق.