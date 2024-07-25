تدفق مستخدمي وي ميك برايس المتعثرة على مقرها للمطالبة باسترداد أموالهم

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توافد أكثر من 200 شخص إلى مقر شركة "وي ميك برايس" للتجارة الإلكترونية في جنوب سيول ليلة أمس الأربعاء، مطالبين باسترداد قيمة باقات السفر وغيرها من المنتجات المباعة على المنصة.وسأل المستهلكون مسؤولي الشركة متى سيستردون المبالغ المدفوعة، ولماذا لم تتمكن الشركة من معالجة المدفوعات.وحضر الرئيس التنفيذي للشركة "ريو هوا هيون" إلى المقر الرئيسي بعد منتصف الليل ليؤكد للعملاء أن الشركة ستفعل كل ما في وسعها لتعويضهم، موضحا أنهم يبحثون عن طرق لرد الأموال للمستهلكين الذين زاروا المقر الرئيسي.وبدأت الشركة في التحقق من مشتريات المستهلكين في حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس، وبدأت في رد أموال بعضهم اعتبارا من الساعة الثالثة صباحا.كما تجمع بعض مستخدمي "تي مون"، وهي منصة أخرى للتسوق عبر الإنترنت، عند مقر الشركة لمحاولة استرداد أموالهم.وتعاني كل من الشركتين، وكلتاهما تابعة لمنصة "كيو أوه أوه 10" للتجارة الإلكترونية ومقرها سنغافوره، من التأخر في المدفوعات ورد الأموال بسبب مشاكل في السيولة.