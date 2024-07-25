كوريا الشمالية ترسل حوالي 500 بالون محملة بالنفايات منذ أمس الأربعاء

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أشارت تقديرات الجيش الكوري الجنوبي إلى أن كوريا الشمالية قد أرسلت حوالي 500 بالون محملة بالقمامة عبر الحدود منذ أمس الأربعاء.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنها رصدت حوالي 500 بالون أرسلتها كوريا الشمالية حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، موضحة أن 480 منها هبطت على أراضي كوريا الجنوبية.وكانت البالونات التي تم العثور عليها تحمل في معظمها قصاصات من الورق والبلاستيك، ولم تكن تحمل مواد ضارة، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت الآلاف من بالونات القمامة في 10 مناسبات منذ أن أجرت أول إرسال من هذا القبيل في يوم 28 مايو الماضي، وذلك ردا على حملات المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي ترسلها مجموعات المنشقين الكوريين الشماليين المقيمين في كوريا الجنوبية.ويجري الجيش الكوري الجنوبي عمليات بث دعائية عبر مكبرات الصوت باتجاه الشمال بالقرب من الحدود، ردا على استمرار كوريا الشمالية في إرسال بالونات القمامة.