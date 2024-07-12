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الثقافية

إقامة معرض للثقافة الكورية التقليدية في فرنسا خلال فترة أولمبياد باريس

Write: 2024-07-25 15:43:47Update: 2024-07-25 16:04:12

إقامة معرض للثقافة الكورية التقليدية في فرنسا خلال فترة أولمبياد باريس

Photo : YONHAP News

صرحت  وزارة  الثقافة والرياضة  والسياحة  الكورية اليوم  بأنها  ستنظم  مهرجانا  خاصا  حول  المواد الثقافية  الكورية  التقليدية، بما  في  ذلك  الملابس  الكورية التقليدية  "هان  بوك"، والورق  الكوري  التقليدي "هان  جي"،  والأطعمة الكورية  "هان  شيك"، في  جناح  "كوريا هاوس"  بالعاصمة  الفرنسية باريس  التي  تستضيف دورة  الألعاب  الأولمبية الصيفية  لعام  2024  بدءا  من  يوم  الغد  الجمعة  وحتى  يوم  الـ11  من  أغسطس  القادم. 
ومن  المتوقع  أن  يشارك  في  هذا  المهرجان الذي  يقام  تحت  عنوان  "تلك هي  كوريا:  شكل  الوقت"،  17  فنانا  كوريا  من  حملة  التراث  الوطني غير  الملموس  وحتى  الفنانين  المعاصرين.
ومن  المقرر  أن  يقام  معرض  يعكس  أصل  التقاليد  الكورية باستخدام  الملابس  الكورية التقليدية،  وجرار  القمر، ولوحات  الرسم  الملكية الملونة،  ومعرض  يتضمن  الأواني  الكورية التقليدية  والورق  الكوري، ومعرض  لعدد  من  الأعمال  الفنية التي  تجمع  بين  الأغطية  التقليدية وفن  الوسائط.
وأوضحت  الوزارة  الكورية أن  هذه  المعارض ستعكس  الاهتمام  العالمي بالثقافة  الكورية  التقليدية والسمات  الثقافية  للمدينة الفنية  "باريس".
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