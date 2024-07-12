إقامة معرض للثقافة الكورية التقليدية في فرنسا خلال فترة أولمبياد باريس

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صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم بأنها ستنظم مهرجانا خاصا حول المواد الثقافية الكورية التقليدية، بما في ذلك الملابس الكورية التقليدية "هان بوك"، والورق الكوري التقليدي "هان جي"، والأطعمة الكورية "هان شيك"، في جناح "كوريا هاوس" بالعاصمة الفرنسية باريس التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 بدءا من يوم الغد الجمعة وحتى يوم الـ11 من أغسطس القادم.ومن المتوقع أن يشارك في هذا المهرجان الذي يقام تحت عنوان "تلك هي كوريا: شكل الوقت"، 17 فنانا كوريا من حملة التراث الوطني غير الملموس وحتى الفنانين المعاصرين.ومن المقرر أن يقام معرض يعكس أصل التقاليد الكورية باستخدام الملابس الكورية التقليدية، وجرار القمر، ولوحات الرسم الملكية الملونة، ومعرض يتضمن الأواني الكورية التقليدية والورق الكوري، ومعرض لعدد من الأعمال الفنية التي تجمع بين الأغطية التقليدية وفن الوسائط.وأوضحت الوزارة الكورية أن هذه المعارض ستعكس الاهتمام العالمي بالثقافة الكورية التقليدية والسمات الثقافية للمدينة الفنية "باريس".