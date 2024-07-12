إس كي هاينكس تسجل أعلى مبيعات على الإطلاق في الربع الثاني من العام

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سجلت شركة إس كي هاينكس الكورية لأشباه الموصلات أعلى مبيعاتها على الإطلاق مع زيادة الطلب على شرائح الذاكرة الرقمية، بما في ذلك ذاكرة النطاق الترددي العالي.وأعلنت إس كي هاينكس اليوم أنها سجلت 5 تريليونات و468 مليارا و500 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 4 مليارات و50 مليون دولار، من الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من هذا العام.وكانت الشركة قد سجلت عجزا في الأرباح التشغيلية بقيمة تريليونين و882 مليارا و100 وون، أي ما يعادل حوالي مليارين و135 مليون دولار، في نفس الربع السنوي من العام الماضي.كما ارتفعت قيمة مبيعاتها بنسبة 124.8% خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، لتبلغ 16 تريليونا و423 مليارا و300 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 12 مليارا و165 مليون دولار.أما أرباحها الصافية فقد سجلت 4 تريليونات و120 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات و52 مليون دولار، لتتحول من عجز إلى فائض.وأوضحت شركة إس كي هاينكس أن قيمة مبيعاتها كانت الأعلى على الإطلاق على أساس ربع سنوي، كما وصلت قيمة أرباحها التشغيلية إلى مستوى 5 تريليونات وون للمرة الأولى منذ 6 سنوات، تحديدا منذ الربعين الثاني والثالث من عام 2018، عندما شهدت مبيعات أشباه الموصلات ازدهارا.