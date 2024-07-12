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الدولية

مجلة بريطانية شهيرة تختار كوريا كوجهة السفر لهذا العام

Write: 2024-07-25 15:44:43Update: 2024-07-25 16:05:37

مجلة بريطانية شهيرة تختار كوريا كوجهة السفر لهذا العام

Photo : YONHAP News

اختارت  أكبر  مجلة  بريطانية  متخصصة في  السفر  كوريا  الجنوبية  كوجهة  السفر  لهذا  العام. 
ووفقا  لفرع  مؤسسة  السياحة  الكورية في  لندن،  ركزت  مجلة  السفر  البريطانية  "واندر لوست"  في  عددها  لشهريْ  أغسطس  وسبتمبر  الذي  صدر  اليوم  الخميس،  على  تقديم  كوريا  في  27  صفحة  بما  في  ذلك  غلاف  المجلة.
الجدير  بالذكر  أن  هذه  المجلة تأسست  في  عام  1993  لتصبح  أقدم  مجلة  متخصصة  في  السفر،  ولا  تزال  تصدر  في  المملكة المتحدة.  ويبلغ  حجم  توزيعها  138  ألف  نسخة،  وهو  الأكبر بالنسبة  لمجلة  سفر  بريطانية  مستقلة، بينما  يبلغ  عدد  مرات  مشاهدة موقعها  على  الإنترنت، الذي  يمكن  الاطلاع عليه  في  70  دولة  حول  العالم،  1.8  مليون  مرة  مشاهدة  شهريا.
وأوضحت  المجلة  أنها  تركز  ابتداء من  هذا  العدد  على  اختيار وجهات  السفر  المحتملة التي  يمكن  تعريفها للمسافرين  الذين  يحبون  التحديات،  وقد  اختارت  كوريا  الجنوبية  كوجهة  سفرها  الأولى.
وقال  رئيس  التحرير "جورج  كيبوروس"  إنه  على  الرغم  من  أن  كوريا  حظيت  باهتمام  متزايد بسبب  الموجة  الكورية في  السنوات  الأخيرة، إلا  أنه  في  الواقع  رأى  عددا  قليلا  من  المسافرين الغربيين  عندما  زار  الأماكن  الرائعة في  كوريا  في  أبريل  من  هذا  العام.
وأشار  إلى  أنها  لم  تكن  غير  مزدحمة وأن  الناس  فيها  كانوا  ودودين، بينما  كانت  الأسعار رائعة.
ويقدم  هذا  العدد  الأشياء  التي  يمكن  الاستمتاع بها  في  كوريا  بالتفصيل  في  18  صفحة  من  قسم  "مخطط  السفر: كوريا"  الذي  يحتوي  على  معلومات حول  وجهات  السفر.
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