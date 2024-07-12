مجلة بريطانية شهيرة تختار كوريا كوجهة السفر لهذا العام

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اختارت أكبر مجلة بريطانية متخصصة في السفر كوريا الجنوبية كوجهة السفر لهذا العام.ووفقا لفرع مؤسسة السياحة الكورية في لندن، ركزت مجلة السفر البريطانية "واندر لوست" في عددها لشهريْ أغسطس وسبتمبر الذي صدر اليوم الخميس، على تقديم كوريا في 27 صفحة بما في ذلك غلاف المجلة.الجدير بالذكر أن هذه المجلة تأسست في عام 1993 لتصبح أقدم مجلة متخصصة في السفر، ولا تزال تصدر في المملكة المتحدة. ويبلغ حجم توزيعها 138 ألف نسخة، وهو الأكبر بالنسبة لمجلة سفر بريطانية مستقلة، بينما يبلغ عدد مرات مشاهدة موقعها على الإنترنت، الذي يمكن الاطلاع عليه في 70 دولة حول العالم، 1.8 مليون مرة مشاهدة شهريا.وأوضحت المجلة أنها تركز ابتداء من هذا العدد على اختيار وجهات السفر المحتملة التي يمكن تعريفها للمسافرين الذين يحبون التحديات، وقد اختارت كوريا الجنوبية كوجهة سفرها الأولى.وقال رئيس التحرير "جورج كيبوروس" إنه على الرغم من أن كوريا حظيت باهتمام متزايد بسبب الموجة الكورية في السنوات الأخيرة، إلا أنه في الواقع رأى عددا قليلا من المسافرين الغربيين عندما زار الأماكن الرائعة في كوريا في أبريل من هذا العام.وأشار إلى أنها لم تكن غير مزدحمة وأن الناس فيها كانوا ودودين، بينما كانت الأسعار رائعة.ويقدم هذا العدد الأشياء التي يمكن الاستمتاع بها في كوريا بالتفصيل في 18 صفحة من قسم "مخطط السفر: كوريا" الذي يحتوي على معلومات حول وجهات السفر.