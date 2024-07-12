الرئيس يون يعقد مأدبة عشاء للقيادات الجديدة لحزب قوة الشعب الحاكم

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أقام الرئيس "يون صوك يول" مأدبة عشاء أمس تكريما للقيادات الجديدة لحزب قوة الشعب الحاكم، في اليوم التالي لمؤتمر الحزب العام.وحضر المأدبة القيادات الجديدة للحزب، بمن فيهم زعيمه الجديد "هان دونغ هون" ومساعدو الرئيس، بمن فيهم كبير المساعدين "جونغ جين صوك"، وكذلك النائبة "نا كيونغ وان" والنائب "يون سانغ هيون" والوزير السابق "وان هي ريونغ" الذين تنافسوا مع "هان" على زعامة الحزب.في مأدبة العشاء التي عُقدت تحت شعار "الانسجام بين الحزب والحكومة"، طلب الرئيس يون من الحضور مساعدة الزعيم الجديد للحزب، وتوحيد القوى، مشددا على ضرورة إطلاق بداية جديدة بعد الانتخابات.ومن جانبه قال هان إنه سيبذل جهودا لإنجاح الحكومة الحالية وإعادة تولي السلطة.وأوضح المكتب الرئاسي أن هذه المأدبة عقدت بهدف إيجاد سبل للتواصل والتعاون بشكل ملموس بين الحزب الحاكم والحكومة في المستقبل.