النيابة العامة تطالب بتغريم كيم هيه كيونغ لانتهاكها قانون الانتخابات

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طالبت النيابة العامة اليوم بفرض غرامة بقيمة 3 ملايين وون، أي ما يساوي حوالي ألفين و200 دولار، على "كيم هيه كيونغ" زوجة الزعيم السابق للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، والتي اتهمت دون احتجاز بانتهاك قانون الانتخابات الرسمية العامة.وقالت النيابة العامة خلال الجلسة الخاصة بقضية انتهاك قانون الانتخابات للسيدة كيم والتي عقدت صباح اليوم في محكمة منطقة "سو وان"، إن المدعى عليها حاولت شراء الأصوت من أجل انتخاب زوجها الحاكم السابق لمقاطعة كيونغ كي كمرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، ووصفت ذلك بأنه "جريمة خطيرة بغض النظر عن مبلغ الرشوة".وأضافت أن الذين تلقوا تلك الرشوة هم زوجات النواب البرلمانيين الذين شغلوا 4 دورات ورؤساء سابقين للبرلمان، وهم من كبار السياسيين الذين يمارسون تأثيرا كبيرا في الحزب الديمقراطي.كما أشارت النيابة إلى أن المتهمة أصرت على إنكار التهم الموجهة إليها، ولم تقدم أي أعذار، وكأن النيابة وجهت إليها الاتهام دون دليل وخالفت الأصول القانونية.وقالت إنها حملت المسؤولية على السيدة "بيه" الشريكة المقربة لكيم التي كانت تتولى شؤونها الشخصية لأكثر من 10 سنوات، مؤكدة على أن حقيقة أنها لا تظهر أي علامات للندم يجب أن تنعكس أيضا في الحكم.الجدير بالذكر أن كيم خضعت للمحاكمة بتهمة التبرع بوجبات بقيمة 104 آلاف وون، أي ما يعادل حوالي 77 دولارا، إلى 3 زوجات لنواب سابقين وحاليين عن الحزب الديمقراطي، و3 آخرين من مرافقيها، في مطعم في سيول يوم 2 أغسطس 2021، بعد أن أعلن زوجها عن خوض الانتخابات لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية.