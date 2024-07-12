خريطة طريق حكومية لإصلاح قطاع الرعاية الطبية

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستكشف عن خريطة طريق لمهام إصلاح الرعاية الطبية بشكل ملموس، بما في ذلك مسودة تعديل القانون ذي الصلة، وخطة للاستثمارات المالية، حتى نهاية شهر أغسطس القادم.وقال "لي سانغ مين" وزير الإدارة العامة والأمن، الذي يدير أيضا مركز الإجراءات المضادة للكوارث، في تصريحات أدلى بها اليوم، إن إصلاح قطاع الرعاية الطبية مهمة ملحة لا يمكن تأجيلها أكثر من ذلك.وأوضح أن الحكومة تنفذ مشروعا تجريبيا لتقصير ساعات العمل المتواصلة لتحسين بيئة العمل للأطباء المتدربين منذ شهر مايو الماضي، ومن المقرر أيضا أن يبدأ تنفيذ مشروع تجريبي لتحويل هيكل المستشفيات العامة ذات المستوى الأعلى في سبتمبر القادم.وفيما يتعلق بزيادة عدد الطلاب في كليات الطب، قال إنه سيتم اختيار 77.4% من حصة الطلاب الجدد في كليات الطب خارج منطقة العاصمة، موضحا أن الحكومة ستعزز الوظائف الطبية الأساسية للمستشفيات العامة المحلية والمستشفيات المتخصصة، في مجالات مثل أمراض القلب وطب الأطفال والولادة.وحث الوزير "لي" الأطباء المتدربين على العودة إلى أماكن عملهم، قائلا إن الحكومة قررت سحب الأوامر الإدارية لجميع الأطباء المتدربين، وتطبيق أحكام خاصة بالتدريب للسماح لأولئك الذين استقالوا بالتقدم مرة أخرى للتدريب في شهر سبتمبر القادم.