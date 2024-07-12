الحزب الحاكم يواصل إجراءات المماطلة البرلمانية لمنع تمرير تشريعات البث الإعلامي

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واصل حزب قوة الشعب الحاكم إجراءات المماطلة البرلمانية لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة، في محاولة لتعطيل تمرير مشروع قانون مراجعة قوانين البث الإعلامي في البرلمان.وبدأت المماطلة بالنائب عن الحزب الحاكم "تشيه هيونغ دو" في الساعة 5:30 من مساء أمس الخميس، وتبعه النائب عن الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي "هان جون هو"، والنائب عن الحزب الحاكم "بارك ديه تشول".وما زال النائب عن الحزب الديمقراطي "مو كيونغ جونغ" يلقي كلمته منذ الساعة 6:30 صباح اليوم الجمعة.ويلقي كل من الحزبين باللوم على الآخر في المنظومة المتداعية للجنة الاتصالات الكورية، والتي تعمل بنظام حكم من شخصين، بدلا من الخمسة أفراد المطلوبين.ومن المقرر أن تنتهي المماطلة بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث من المرجح أن يطرح البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي المعارض، مشروع القانون للتصويت خلال جلسة عامة.ويخطط الحزب الديمقراطي لتمرير مشروعات قوانين البث الأربعة واحدا تلو الآخر، بينما يعتزم حزب قوة الشعب تنفيذ مماطلة برلمانية ضد كل مشروع قانون.