الرامية الكورية إيم سي هيون تحقق رقما قياسيا عالميا في جولات الترتيب الأولمبي

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احتلت الرامية الكورية الجنوبية "إيم سي هيون" المركز الأول في جولات الترتيب الفردي للسيدات في "أولمبياد باريس 2024" أمس الخميس، محققة رقما قياسيا عالميا وأولمبيا جديدا.واحتلت "إيم" المركز الأول من بين 64 رامية، بعد أن حصلت على إجمالي 694 نقطة في ساحة "إنفاليد" الواقعة على نهر السين في فرنسا.وكان الرقم القياسي العالمي السابق مسجلا باسم زميلتها الكورية الجنوبية "كانغ تشيه يونغ"، التي حققت هذا الإنجاز في عام 2019، بينما تم تسجيل الرقم القياسي الأولمبي السابق في عام 2020 بواسطة "آن سان"، وهي رامية كورية جنوبية أيضا.وبرزت "إيم" خلال دورة الألعاب الآسيوية في "هانغ تشو 2022" بعد أن حصدت 3 ميداليات ذهبية. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 37 عاما، منذ دورة الألعاب الآسيوية في سيول في عام 1986، التي تحرز فيها كوريا الجنوبية 3 ميداليات ذهبية في الرماية.