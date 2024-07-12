الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

شركة هيون ديه موتور تحقق أرباحا تشغيلية ربع سنوية قياسية

Write: 2024-07-26 10:54:44Update: 2024-07-26 10:55:36

شركة هيون ديه موتور تحقق أرباحا تشغيلية ربع سنوية قياسية

Photo : KBS News

سجلت شركة "هيون ديه موتور" مرة أخرى رقما قياسيا في الأرباح التشغيلية الفصلية في الفترة من أبريل إلى يونيو، على خلفية التوسع في مبيعات الطرازات ذات الأرباح العالية.
وفي مؤتمر عبر الإنترنت أمس الخميس، قالت الشركة إن أرباحها التشغيلية للربع الثاني بلغت حوالي 4.3 تريليون وون، أي حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت المبيعات بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى حوالي 45.2 تريليون وون، أي حوالي 32.5 مليار دولار أمريكي، لتسجل أيضا أعلى مستوى فصلي على الإطلاق.
وأرجعت الشركة الكورية لصناعة السيارات زيادة الأرباح الفصلية إلى تحسن تشكيلة المبيعات وتأثيرات سعر الصرف.
وركزت تشكيلة المبيعات في الربع الثاني على بيع السيارات عالية الربحية، مثل السيارات الرياضية متعددة الأغراض، وسيارات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، والسيارات الصديقة للبيئة.
وبالنسبة للنصف الأول من العام، سجلت "هيون ديه موتور" مبيعات بحوالي 85.7 تريليون وون لتحقق رقما قياسيا جديدا، بما يقرب من 62 مليار دولار أمريكي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;