شركة هيون ديه موتور تحقق أرباحا تشغيلية ربع سنوية قياسية

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سجلت شركة "هيون ديه موتور" مرة أخرى رقما قياسيا في الأرباح التشغيلية الفصلية في الفترة من أبريل إلى يونيو، على خلفية التوسع في مبيعات الطرازات ذات الأرباح العالية.وفي مؤتمر عبر الإنترنت أمس الخميس، قالت الشركة إن أرباحها التشغيلية للربع الثاني بلغت حوالي 4.3 تريليون وون، أي حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت المبيعات بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى حوالي 45.2 تريليون وون، أي حوالي 32.5 مليار دولار أمريكي، لتسجل أيضا أعلى مستوى فصلي على الإطلاق.وأرجعت الشركة الكورية لصناعة السيارات زيادة الأرباح الفصلية إلى تحسن تشكيلة المبيعات وتأثيرات سعر الصرف.وركزت تشكيلة المبيعات في الربع الثاني على بيع السيارات عالية الربحية، مثل السيارات الرياضية متعددة الأغراض، وسيارات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، والسيارات الصديقة للبيئة.وبالنسبة للنصف الأول من العام، سجلت "هيون ديه موتور" مبيعات بحوالي 85.7 تريليون وون لتحقق رقما قياسيا جديدا، بما يقرب من 62 مليار دولار أمريكي.