الرئيس الأمريكي يشيد بقدامى المحاربين في الحرب الكورية

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عبّر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن تقديره لقدامى المحاربين في الحرب الكورية، وقال إنهم السبب في صمود التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وبقائه قويا.وأشاد "بايدن" أمس الخميس بتضحيات الجنود الأمريكيين والكوريين الذين قاتلوا في الحرب الكورية، في إعلان أصدره بمناسبة يوم الهدنة الوطني لقدامى المحاربين في الحرب الكورية، الذي يصادف غدا السبت، حيث كان قد تم توقيع اتفاقية الهدنة يوم 27 يوليو 1953.وقال "بايدن" إن الولايات المتحدة تلتزم بالتمسك بإرث هؤلاء من خلال تحالفها مع كوريا الجنوبية، ومن خلال الحفاظ على المستقبل الذي ضحوا بكل شيء من أجله، وهو مستقبل السلام والاستقرار والازدهار.وأضاف أن الولايات المتحدة تتذكر الآلاف من الجنود الذين فُقدوا في أثناء الحرب الكورية، ولن تتوقف أبدا عن العمل على إعادة كل منهم إلى الوطن.وفي إشارة إلى أنه احتفل مع الرئيس "يون صوك يول" بالذكرى السبعين على إقامة التحالف بين البلدين العام الماضي، أكد "بايدن" على أن هذا التحالف رابطة "لا تنفصم"، لأنها تمت صياغتها بشجاعة وتضحية شعبي البلدين.وأكد على أن قدامى المحاربين في الحرب الكورية هم السبب في صمود التحالف وبقائه قويا اليوم، وبقاء البلدين كديمقراطيتين نابضتين بالحياة ومبتكرتين.وقد اعتاد الرؤساء الأمريكيون على إصدار إعلان كل عام بمناسبة يوم الهدنة.