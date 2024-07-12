محادثات بين وزيري الخارجية الكوري والأسترالي الأسبوع القادم في سيول

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من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" محادثات مع نظيرته الأسترالية "بيني وونغ" يوم الثلاثاء القادم في سيول.وسيتم في المحادثات بحث القضايا المتعلقة بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين رفيعي المستوى، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع، والصناعات الدفاعية، والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والأمن الاقتصادي، إلى جانب الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية والعالم.ومن المتوقع أن يتم أيضا تناول إمكانية انضمام كوريا الجنوبية إلى العمود الثاني من اتفاقية "أوكوس"، وهي اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.الجدير بالذكر أن العمود الثاني من اتفاقية "أوكوس" عبارة عن خطة لتوسيع التعاون المشترك مع بعض الدول غير الأعضاء في الاتفاقية في تطوير التكنولوجيا العسكرية المتطورة الخاصة بالحوسبة الكمومية، وأعماق البحار، والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والذكاء الاصطناعي، والحرب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والابتكار الدفاعي، وتبادل المعلومات.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها محادثات بين وزيري الخارجية الكوري والأسترالي منذ عقد المحادثات بين وزراء خارجية ودفاع البلدين في شهر مايو الماضي.