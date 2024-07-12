كوريا الشمالية تحقق 3.1% زيادة في النمو الاقتصادي

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توقع البنك المركزي في كوريا الجنوبية أن تكون كوريا الشمالية قد حققت نموا اقتصاديا يفوق مستوى 3% في العام الماضي بعد أن عانت من نمو سلبي لمدة 3 أعوام متتالية.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجلت كوريا الشمالية 3.1% زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق.وقد شهد معدل النمو الاقتصادي في كوريا الشمالية انخفاضا بنسبة 4.5% في عام 2020، و0.1% في عام 2021، و0.2% في عام 2022.وأشار التقرير إلى أن معدل النمو للصناعات الزراعية والسمكية زاد بنسبة 1% في العام الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 2.1% في العام الأسبق، فيما بلغ معدل النمو للصناعات التحويلية 5.9% بعد أن كان سالب 4.6% في العام الأسبق.وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية بلغ 40.8 تريليون وون في العام الماضي، وهو ما يمثل واحدا على ستين من نظيره الكوري الجنوبي، بينما بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في كوريا الشمالية مليونا و589 ألف وون، أي حوالي واحد على ثلاثين مقارنة بكوريا الجنوبية.وبلغ حجم التجارة الخارجية لكوريا الشمالية حوالي 2.1 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 74.6% مقارنة بالعام الأسبق، فيما بلغ حجم صادراتها 330 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 104.5% مقارنة بالعام الأسبق.