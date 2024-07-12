توقعات بإدراج منجم سادو الياباني ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي

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من المتوقع أن يتم غدا السبت إدراج منجم "سادو" الياباني المثير للجدل بشأن العمل القسري للكوريين الجنوبيين في زمن الحرب العالمية الثانية، ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، بعد أن تعهدت اليابان بأنها ستوضح الحقائق التاريخية الشاملة المتعلقة بالمنجم.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية في تصريحات أدلى بها للصحفيين إن الاتفاق الكوري الياباني بهذا الشأن في مرحلته نهائية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم إدراج المنجم الياباني على قائمة اليونسكو غدا السبت دون إجراء تصويت في لجنة التراث العالمي.وكانت كوريا الجنوبية قد دعت اليابان إلى توضيح الحقائق التاريخية الكاملة المتعلقة بمنجم "سادو" قبل إدراجه في قائمة اليونسكو.ونقل تقرير نشرته صحيفة "أساهي" اليابانية عن مصادر حكومية متعددة قولها إن كوريا الجنوبية واليابان توصلتا إلى اتفاق على أن تقوم اليابان بتوضيح تاريخ العمل القسري في منجم "سادو"، للزائرين لموقع العرض.