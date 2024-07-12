افتتاح أولمبياد باريس 2024 اليوم

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تُفتتح مساء اليوم الجمعة 26 يوليو، بالتوقيت المحلي الفرنسي، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس لعام 2024.وسوف يشكل حفل افتتاح هذه الدورة حدثا استثنائيا يجمع بين الرياضة والثقافة والتاريخ، حيث يتميز بإقامته على نهر السين الذي يعد أحد أبرز معالم العاصمة الفرنسية باريس.وبدلاً من إقامة الحفل في استاد رياضي كما يحدث تقليديا، ستشهد شواطئ النهر مسيرات رياضية ساحرة يشارك فيها آلاف الرياضيين من جميع أنحاء العالم.وكانت باريس قد استضافت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية مرتين، الأولى في عام 1900، والثانية في عام 1924، وتعد أولمبياد باريس أول دورة أولمبية صيفية تقام بعد جائحة كورونا.وتشارك في أولمبياد باريس وفود رياضية من 205 دول، إلى جانب وفد رياضي شكلته اللجنة الأولمبية الدولية من الرياضيين اللاجئين، حيث يتنافسون للحصول على 329 ميدالية ذهبية في 32 مجالا رياضيا.وتشارك كوريا الجنوبية في هذه الدورة بوفد يتكون من 143 من اللاعبين في 21 مجالا رياضيا، وتهدف إلى احتلال المركز الخامس عشر في ترتيب الميداليات من خلال الحصول على أكثر من 5 ميداليات ذهبية.وسوف تُختتم أولمبياد باريس يوم الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.