أوه سانغ أوك يفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الرجال الفردية في المبارزة بالسيف العربي

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أوه سانغ أوك يفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الرجال الفردية في المبارزة بالسيف العربيفاز "أوه سانغ أوك" بالميدالية الذهبية في منافسات الرجال الفردية في المبارزة بالسيف العربي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس أمس السبت، ليمنح كوريا الجنوبية أول ذهبية لها في دورة الألعاب الأولمبية لهذا العام.وتغلب "أوه"، المصنف في المركز 4 عالميا، على التونسي "فارس فرجاني"، المصنف 14 عالميا، بنتيجة 15-11 في مباراة الميدالية الذهبية في القصر الكبير في باريس، وهي مباراة كان أداؤه فيها مسيطرا في معظم المباراة، على الرغم من أن النتيجة النهائية لم تعكس ذلك بوضوح.وأصبح "أوه"، البالغ من العمر 27 عاما، أول كوري جنوبي يفوز بذهبية المنافسات الفردية في المبارزة بالسيف العربي. وكان زميله السابق، "كيم جونغ هوان"، قد فاز بميداليتين برونزيتين في هذه الرياضة.وكانت ميدالية "أوه" هي الميدالية الثالثة لكوريا الجنوبية يوم السبت، وهو اليوم الأول من سباق الميداليات بعد حفل الافتتاح.