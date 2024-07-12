رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يعتذر للرئيس يون عن الخطأ في اسم كوريا الجنوبية في حفل الافتتاح

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اعتذر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" للرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" أمس السبت عن الخطأ في ذكر وفد كوريا الجنوبية على أنه وفد كوريا الشمالية خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس، حسبما ذكر مكتب الرئيس "يون".وفي محادثتهما الهاتفية التي استغرقت 10 دقائق، أعرب "يون" عن أسفه للواقعة، وطلب من "باخ" العمل لضمان عدم تكرارها.ونقل المكتب الرئاسي عن "يون" قوله إن الكوريين الجنوبيين شعروا بالاستياء من هذا الخطأ بصفتهم الشعب الذي استضاف دورات الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، إلى جانب بطولة كأس العالم لكرة القدم.وخلال حفل الافتتاح يوم الجمعة في باريس، تم تقديم الوفد بالاسم الرسمي لكوريا الشمالية "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" باللغتين الفرنسية والإنكليزية، بدلا من الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية "جمهورية كوريا".وفي وقت لاحق من الحفل، تم تقديم كوريا الشمالية باسمها الرسمي أيضا.وطلب "يون" من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الاعتذار عن هذا الحادث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وأعرب عن أمله في نجاح الدورة وأن تكون مهرجانا حقيقيا للناس في جميع أنحاء العالم.وقال المكتب الرئاسي إن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "باخ" قدم للرئيس "يون" اعتذاره "الصادق والنابع من القلب" عما وصفه بأنه "حادث لا يُغتفر".كما أخبر "باخ" الرئيس "يون" أنه يتفهم مخاوفه، وتعهد بأن تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث.