كيم وو مين يفوز بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر للسباحة الحرة للرجال

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فاز السباح الكوري الجنوبي "كيم وو مين" بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر للسباحة الحرة للرجال في أولمبياد باريس.وفي نهائي سباق 400 متر للسباحة الحرة للرجال، الذي أقيم في مسبح "لا ديفانس" في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد (بتوقيت كوريا الجنوبية)، فاز "كيم" بالميدالية البرونزية بعد أن أنهى السباق في 3 دقائق و42.50 ثانية ليحتل المركز الثالث.وهذه هي المرة الأولى منذ 12 عاما التي يفوز فيها سباح كوري بميدالية في الأولمبياد، منذ ذهبية "بارك تيه هوان" في دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.وقد فاز "بارك" في أولمبياد "بكين 2008" بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر للسباحة الحرة للرجال، والميدالية الفضية في سباق 200 متر للسباحة الحرة؛ وفاز بالميدالية الفضية في سباقي 400 متر و200 متر للسباحة الحرة في أولمبياد "لندن 2012".وبذلك ارتفع عدد الميداليات الأولمبية لكوريا الجنوبية في السباحة إلى 5 ميداليات.