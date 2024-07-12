كوريا الجنوبية تفوز بالذهبية والفضية في الرماية بالمسدس الهوائي

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فازت الراميتان الكوريتان الجنوبيتان "أوه يي جين" و"كيم يي جي" بالميداليتين الذهبية والفضية على التوالي في الرماية بالمسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار للسيدات في دورة الألعاب الصيفية في باريس اليوم الأحد، حيث حققت "أوه" رقما قياسيا أولمبيا في هذا الفوز.وسجلت "أوه" 243.2 نقطة لتتفوق على "كيم" بفارق 1.9 نقطة في المباراة النهائية التي أقيمت في مركز "شاتورو" للرماية في "شاتورو"، جنوب باريس.وأصبحت "أوه"، البالغة من العمر 19 عامًا، صاحبة الرقم القياسي الأولمبي الجديد في أول ظهور لها، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ "240.3" نقطة الذي سجلته الروسية "فيتالينا باتساراشكينا" في أولمبياد طوكيو 2021.وكانت ميدالية "أوه" هي الميدالية الذهبية الثانية لكوريا الجنوبية في أولمبياد باريس. وحصلت كوريا الجنوبية الآن على ثلاث ميداليات في الرماية، بعد أن فازت في وقت سابق بالميدالية الفضية في الرماية لمسافة 10 أمتار بالبندقية الهوائية في المنافسات المختلطة.