فريق الرماية للسيدات الكوري يفوز بالذهبية ويحقق 10 انتصارات متتالية

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أكمل فريق الرماية للسيدات الكوري أسطورة الفوز بـ 10 أحداث متتالية للمنتخب الأولمبي.فاز الفريق الكوري المكون من إيم سي هيون ، ونام سو هيون ، وجون هون يونغ على الفريق الصيني المكون من آن تشيشيان، ولي زيمان، ويانغ شياو لي 5 -4 في نهائي منافسات فريق الرماية للسيدات في أولمبياد باريس 2024 والتي أقيمت في ليزانفاليد في باريس، فرنسا يوم 29 (بالتوقيت الكوري).حقق فريق الرماية للسيدات الكوري، الذي فاز بالحدث دون أي فشل منذ دورة ألعاب سيول عام 1988 عندما تم تقديم حدث الفريق لأول مرة، الانجاز المتمثل في 10 انتصارات متتالية.هذا هو حاليًا أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في حدث معين لبلد معين.إذا فازت كوريا الجنوبية بحدث فريق الرجال في اليوم التالي، فسيكون هذا هو الفوز الثالث على التوالي للفريق الأولمبي لكل من الرجال والسيدات.