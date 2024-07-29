كوريا والولايات المتحدة واليابان توقع اتفاقية لتأسيس التعاون الأمني الثلاثي

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وقع وزراء الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أول وثيقة لتأسيس التعاون الأمني الثلاثي. وعقد وزير الدفاع الكوري "شين وان شيك" محادثات مع نظيريه الأمريكي "لويد أوستن" والياباني "مينورو كيهارا"، أمس الأحد، في مقر وزارة الدفاع اليابانية في طوكيو، حيث وقعوا على مذكرة التعاون بشأن إطار التعاون الأمني الثلاثي، معلنين أنها دخلت حيز التنفيذ.ووفقا للبيان الصحفي المشترك الصادر بعد المحادثات، قال الوزراء الثلاثة إن إطار التعاون الأمني الثلاثي يضفي طابعا مؤسسيا على التعاون بين السلطات الدفاعية للمساهمة في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وما وراء ذلك. واتفق الوزراء الثلاثة أيضا على استضافة اجتماعاتهم واجتماعات ثلاثية رفيعة المستوى أخرى على أساس دوري، كما اتفقوا على تعزيز الاتصالات والتعاون من أجل التشغيل الفعال لنظام تبادل المعلومات في الوقت الفعلي للصواريخ التي تطلقها كوريا الشمالية، وإجراء تدريبات ثلاثية مثل "فريدوم إيدج" بانتظام بناء على خطة التدريب الثلاثية متعددة السنوات.وأكد وزراء الدفاع التزامهم بتعزيز التعاون الأمني الثلاثي مع التعبير عن قلقهم البالغ إزاء التعاون العسكري والاقتصادي المتزايد بين روسيا وكوريا الشمالية.