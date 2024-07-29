البرلمان يقر مشروع قانون آخر للبث رغم اعتراض الحزب الحاكم

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أقر البرلمان الكوري، الذي تقوده المعارضة، مشروع قانون آخر من مشروعات القوانين الأربعة المثيرة للجدل بشأن البث، اليوم الاثنين، رغم مغادرة نواب حزب قوة الشعب الحاكم الجلسة احتجاجا على ذلك.وقد طُرح مشروع القانون للتصويت خلال جلسة عامة للبرلمان وتمت الموافقة عليه في وقت مبكر من اليوم الاثنين، حيث نال دعم جميع النواب البالغ عددهم 187 الذين حضروا الجلسة.وجاء إقرار القانون بعد أن صوت الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي والأحزاب الصغيرة على إنهاء عملية اعتراض البرلمان التي بدأت صباح يوم الأحد واستمرت لمدة 31 ساعة تقريبا، وذلك بدعم من ثلاثة أخماس النواب الحاضرين على الأقل، بعد 24 ساعة من تقديم الموافقة على إنهاء هذا الاعتراض.وتهدف مشروعات القوانين الأربعة للبث إلى زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة في كل من "كي بي إس" وإم بي سي" و"إي بي إس" بشكل كبير، ومنح الحق في التوصية بأعضاء مجلس الإدارة لجمعيات الصحافة والإذاعة.وقدم رئيس البرلمان "او وان شيك" مشروع القانون المتبقي مباشرة بعد إقراره.ومن المتوقع أن تكتمل عملية إقرار مشروعات القوانين الأربعة صباح الغد الثلاثاء.