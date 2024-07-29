تقرير يدعي أن كوريا واليابان اتفقتا على عدم استخدام العمل القسري في معرض سادو

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قال تقرير نشرته صحيفة يابانية إن كوريا الجنوبية واليابان قدمتا تنازلات بشأن تسجيل منجم سادو ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث اتفقتا على عدم استخدام مصطلحات تتعلق بـ"العمل القسري" في معرض سيقام في موقع المنجم.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية أمس الأحد، قبلت كوريا الجنوبية اقتراح اليابان بعدم استخدام مصطلح "العمل القسري" في المعرض المقام في منجم سادو، وبدلا من ذلك سيتم تضمين تفسيرات حول ظروف العمل القاسية التي تعرض لها العمال الكوريون.لكنّ مسؤولا في وزارة الخارجية الكورية نفى ما ورد في هذا التقرير بشكل قاطع.يذكر أنه تمت إضافة منجم سادو، الموقع المثير للجدل المرتبط بالعمل القسري للكوريين في زمن الحرب، إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو أول من أمس السبت، بعد تعهد اليابان بعرض الحقائق التاريخية حول ذلك المنجم.ولم يذكر "تاكيهيرو كانو" سفير اليابان لدى اليونسكو، أن الكوريين استُخدموا في العمل القسري في تصريحاته مباشرة بعد إدراج الموقع في قائمة اليونسكو.وقال الدبلوماسي الياباني ببساطة إنه "سيضع في اعتباره" جميع القرارات ذات الصلة التي اتخذتها لجنة التراث العالمي ووعود اليابان بشأنها.