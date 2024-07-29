استجواب المدير السابق لجهاز المخابرات بشأن اتهامات بالتوظيف غير المشروع

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استجوبت النيابة العامة الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني "سو هون" ضمن تحقيقاتها في مخالفات التوظيف المزعومة التي تنطوي على منظمات تابعة لوكالة المخابرات.واستجوب مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق كمشتبه به في اتهامات بعرقلة الأعمال وإساءة استخدام السلطة. ويُتهم "سو" بإساءة استخدام سلطته كرئيس لجهاز المخابرات الوطني في أغسطس 2017 بتعيين شخص عمل في المعسكر الانتخابي للرئيس السابق "مون جيه إين"، كمسؤول كبير في معهد استراتيجية الأمن القومي التابع لجهاز المخابرات الوطني.كما يُتهم المدير السابق الآخر لجهاز المخابرات الوطني "باك جيه وان" بتوظيف مساعديه السابقين كموظفين في جهاز الأمن القومي دون مراجعة الوثائق وإجراء المقابلات المناسبة.وقد أحالت الشرطة في شهر يوليو الماضي "سو" و"باك" إلى النيابة العامة بتهمة التوظيف غير المشروع.