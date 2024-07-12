أمريكا واليابان تؤكدان أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية

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أكدت الولايات المتحدة واليابان على أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.جاء ذلك في بيان مشترك صدر بعد اختتام المحادثات بين وزراء خارجية ودفاع البلدين أمس الأحد في طوكيو، حيث شددا على أهمية تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.وأشاد الجانبان بالمناورات العسكرية المشتركة متعددة المجالات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، والتي تم إجراؤها مؤخرا بشكل ناجح، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدول الثلاث بشأن التشغيل المتواصل لآلية تبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية.وكانت المناورات العسكرية المشتركة متعددة المجالات "فريدوم إيدج" قد أجريت خلال الفترة من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي في مياه البحر إلى الجنوب من جزيرة جيجو الكورية، بمشاركة عدد من السفن والطائرات العسكرية.وقد اتفق رؤساء هيئات الأركان المشتركة من الدول الثلاث يوم الثامن عشر من شهر يوليو الجاري على توسيع نطاق مناورات "فريدوم إيدج".