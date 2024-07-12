كيم جونغ أون يشرف على عمليات إنقاذ السكان في مناطق الفيضانات

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قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن أكثر من 5 آلاف من السكان في الجزر الواقعة بالقرب من نهر "آب روك" في شمال البلاد قد تم عزلهم في مناطق معرضة للفيضانات.وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" زار المناطق المتضررة من الفيضانات أمس الأحد، حيث قاد عمليات إنقاذ السكان المعزولين باستخدام طائرات الهليكوبتر.وأشارت إلى أن "كيم" وصف العملية التي تم من خلالها إنقاذ أكثر من 4200 شخص بأنها معجزة لا تُصدق، ومثال نموذجي على عملية الإنقاذ الجوي.ودعا "كيم" إلى تعبئة جميع القوى البشرية والإمكانات في إعادة ما دمرته الفيضانات، وأعلن مقاطعة شمال بيونغ آن، وجزيرة جاكانغ، والمناطق بالقرب من نهر أب روك، التي تضررت من الفيضانات، كمنطقة طوارئ خاصة للكوارث.وتبين أن الأمطار الغزيرة ظلت تجتاح مناطق مختلفة من كوريا الشمالية، بما في ذلك مدينة كيسونغ التي تعرضت لهطول أمطار بمعدلات بلغت 463 ملليمترا يوم السابع عشر من يوليو، مما تسبب في استمرار حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.