زيادة عدد سكان كوريا الجنوبية بسبب زيادة عدد المقيمين الأجانب

Photo : YONHAP News

شهد عدد السكان في كوريا الجنوبية زيادة لأول مرة منذ 3 أعوام، واتضح أن بسبب هذه الزيادة ناتج عن زيادة عدد الأجانب المقيمين فيها بنسبة 10%، وذلك على الرغم من انخفاض عدد المواطنين الكوريين.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين بشأن التعداد السكاني لعام 2023، بلغ إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية 51 مليونا و770 ألف نسمة حتى يوم الأول من شهر نوفمبر من عام 2023، بزيادة نسبتها 0.2% مقارنة بما كان عليه في نفس اليوم من العام الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد كوريا الجنوبية زيادة في عدد سكانها منذ 3 أعوام.وأرجع التقرير السبب في زيادة عدد السكان إلى زيادة عدد الأجانب المقيمين في البلاد بنسبة 10.4%، فيما انخفض عدد السكان الكوريين بنسبة 0.2%.وأشار التقرير إلى أن عدد السكان الكوريين ظل يشهد انخفاضا منذ عام 2021، خاصة في فئة الشباب والسكان في سن العمل.فقد بلغ عدد الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما 5 ملايين و620 ألفا في العام الماضي، بعد أن كان 5 ملايين و860 ألفا في العام الأسبق.أما عدد السكان في سن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و64 عاما فقد انخفض من 36 مليونا و690 ألفا في عام 2022، إلى 36 مليونا و550 ألفا في العام الماضي.