1.42 مليون سائح يزورون كوريا الجنوبية في يونيو

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قالت مؤسسة تنمية السياحة الكورية أمس الأحد إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال شهر يونيو الماضي بلغ 1.42 مليون سائح، بزيادة نسبتها 47.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل إلى مستوى 96% مما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2019، أي قبل جائحة كورونا.وحسب الدول، بلغ عدد السياح القادمين من الصين في شهر يونيو 397 ألف شخص، ومن اليابان 258 ألفا، ومن الولايات المتحدة 152 ألفا، ومن تايوان 144 ألفا، و من هونغ كونغ 54 ألفا.وبلغ إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام 7.7 مليون سائح، بزيادة نسبتها 73.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد الكوريين المسافرين للخارج بلغ مليونين و220 ألف شخص في مايو، بزيادة نسبتها 25.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبلغ إجمالي عدد الكوريين المسافرين للخارج خلال النصف الأول من هذا العام 14 مليونا و20 ألف شخص، ليصل إلى مستوى 93% مما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2019.