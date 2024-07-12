كوريا تسجل رقما قياسيا في عدد الليالي الاستوائية

Photo : KBS News

تجاوز عدد الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة ليلا عن 25 درجة مئوية في كوريا الجنوبية، 7 أيام منذ بداية موسم الصيف، ليسجل بذلك رقما قياسيا منذ صيف عام 1994 الذي يوصف بـأنه أسوأ صيف شهدته كوريا.وطبقا لإحصاءات نُشرت على موقع بيانات الأرصاد الجوية اليوم الاثنين، بلغ عدد الأيام التي تحدث فيها الليالي الاستوائية 7.1 يوم خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى الثامن والعشرين من يوليو، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 30 عاما، تحديدا منذ يوم السادس من أغسطس من عام 1994.الجدير بالذكر أنه إذا ارتفعت درجة الحرارة ليلا عن 20 درجة مئوية من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة التاسعة صباحا في اليوم التالي، فإن هذه الليالي توصف بـ"الليالي الاستوائية"، بينما تبلغ درجة الحرارة المثالية للنوم 15 درجة مئوية.وقد شهدت مدينتا "سوك تشو" و"كانغ ننغ" بمقاطعة كانغ وان ليلة استوائية أمس الأحد ارتفعت فيها درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية.