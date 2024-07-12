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السياسية

وزراء دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان يوقعون إطارا للتعاون الأمني

Write: 2024-07-29 13:39:32Update: 2024-07-29 15:02:42

وزراء دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان يوقعون إطارا للتعاون الأمني

Photo : YONHAP News

بدأ سريان مفعول الوثيقة الأولى لتفعيل الطابع المؤسسي على التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بعد أن تم توقيع مذكرة تعاون خاصة بإطار التعاون الأمني بين الدول الثلاث في اجتماع لوزراء الدفاع، أمس الأحد في العاصمة اليابانية طوكيو.
يذكر أن إطار التعاون الأمني هو أول وثيقة توفر التوجيهات الأساسية والمبادئ السياسية للتعاون الأمني بين سيول وواشنطن وطوكيو، ويهدف إلى ضمان السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وغيرها من مناطق العالم، من خلال مواجهة التحديات والاستفزازات والتهديدات، بما في ذلك تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
وتم خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق على عقد محادثات منتظمة رفيعة المستوى بين الدول الثلاث، بما في ذلك محادثات لوزراء الدفاع، ولرؤساء هيئات الأركان المشتركة، إلى جانب المحادثات الأمنية.
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