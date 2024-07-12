وزير الخارجية الكوري يجري أول لقاء مع نظيره الروسي

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" أول لقاء منذ تنصيبه مع نظيره الروسي "سيرغي لافروف"، أول من أمس السبت في لاوس.وتم خلال اللقاء الذي جرى في ختام اجتماعات وزراء خارجية دول شرق آسيا، تبادل الآراء حول قضايا متعددة، بما في ذلك التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.ونقل الوزير "تشو" موقف كوريا الجنوبية الصارم بشأن تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.واتفق الوزيران على الاستمرار في الحوار بين البلدين.وطبقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، فقد قال الوزير "لافروف" إن الوزير الكوري "تشو" هو الذي طلب إجراء ذلك اللقاء.وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد ألمحت إلى احتمال مراجعة موقفها الذي يقضي بعدم إرسال أسلحة فتاكة لأوكرانيا، وذلك بعد أن تم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يوم التاسع عشر من شهر يونيو الماضي خلال زيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى بيونغ يانغ.