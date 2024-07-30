هوه ميمي تفوز بالميدالية الفضية في الجودو للسيدات

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فازت اللاعبة الكورية الجنوبية "هوه ميمي" بالميدالية الفضية في الجودو للسيدات في أولمبياد باريس، أمس الاثنين. وخسرت هوه أمام الكندية "كريستا ديغوتشي" في نهائي وزن 57 كيلوغراما في المباراة التي أقيمت على ملعب "شامب دي مارس" في باريس، بعد أن تعرضت لعقوبة ثلاث مرّات.وتعد الميدالية الفضية التي حصلت عليها اللاعبة "هوه" أول ميدالية جودو لكوريا الجنوبية في أولمبياد باريس بعد أربع فعاليات أقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع.كما أنهت هذه الميدالية ثمانية أعوام من الجفاف الأوليمبي للاعبات الجودو الكوريات.وقد وُلدت "هوه" في اليابان لأب كوري وأم يابانية، وهي تنحدر أيضا من سلالة مقاتل استقلال كوري من فترة الاستعمار الياباني. وقد قررت التنافس باسم كوريا الجنوبية وفقا لرغبة جدتها الراحلة.