طلاب الطب ينتقدون الحكومة بسبب التسجيل لامتحانات الترخيص

Photo : KBS News

قال طلاب الطب إنه ليس من المستغرب أن 96% من طلاب كلية الطب في السنة الرابعة لم يتقدموا لخوض امتحانات الترخيص الحكومي في العام القادم، وتوقعوا أن يكون معدل التقديم منخفضا حتى لو تم فتح الباب لتسجيلات إضافية.وقالت جمعية طلاب الطب الكورية في بيان أصدرته أمس الاثنين إن هذا المعدل المرتفع ناتج عن الاضطرابات في التعليم الطبي التي تسببت فيها وزارة التعليم.وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة إن 364 من طلاب الطب قد سجلوا لخوض الجزء الخاص بالتقييم السريري في امتحانات الترخيص الحكومي للعام القادم، وهو ما يزيد قليلا عن 10% من الطلاب المؤهلين لخوض الاختبار.وقالت الجمعية إن الطلاب قدموا طلبات للحصول على إجازة من الجامعة في فبراير احتجاجا على خطة الحكومة لتوسيع حصص القبول في كليات الطب، لكن وزارة التعليم رفضت طلبات الطلاب.وأوضحت الجمعية أنه نتيجة لذلك، فشل طلاب السنة الرابعة في الحصول على وضع الخريجين المستقبليين ووصلوا إلى حد عدم الأهلية للتقدم لاختبار الترخيص الحكومي.وأكدت الجمعية أنه حتى إذا تم فتح الباب لتسجيلات إضافية، فلن يوجد سبب وجيه للطلاب للتقدم للاختبار في العام القادم.