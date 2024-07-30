كوريا الشمالية تجهز ابنة كيم جونغ أون لخلافته في الحكم

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قال جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية إن السلطات في كوريا الشمالية تقوم حاليا بتجهيز وتدريب ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الثانية، "كيم جو ايه"، لكي تصبح خليفة لوالدها في الحكم.وكشفت وكالة المخابرات عن هذا التقييم أمس الاثنين عند تقديم إحاطة للجنة المخابرات في البرلمان، حيث أوضحت أنها أجرت هذا التقييم على أساس كيفية الإشارة إلى ابنة كيم جونغ أون في الدولة المنعزلة، ونظرا لعدد مرات ظهورها علنا في أنشطة معينة.لكن وكالة المخابرات الوطنية أشارت أيضا إلى أنه من المحتمل أن يتغير خليفة كيم نظرا لأن ابنته لم يتم تحديدها رسميا كخليفة له.وفيما يتعلق بصحة الزعيم الكوري الشمالي، قالت الوكالة إن كيم في منتصف الأربعينيات من عمره، ويعتبر بدينا للغاية ومعرضا لخطر الإصابة بأمراض القلب، نظرا لأنه يزن على الأرجح 140 كيلوغراما، ومؤشر كتلة جسمه يتجاوز 25 بشكل كبير.