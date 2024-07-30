تيمون ووي ميك برايس تطلبان إعادة التأهيل

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قالت محكمة الإفلاس في سيول أمس الاثنين إن شركة "تيمون" وشركة "وي ميك برايس"، التابعتان لمجموعة "كيو أوه أوه 10" التي تتخذ من سنغافوره مقرا لها، قد تقدمتا بطلبات لإعادة التأهيل تحت إشراف المحكمة.وقدمت الشركتان الطلبات موضحتين أن أزمة السيولة التي تعانيان منها شديدة لدرجة أنه لا يمكن استعادة حالتهما المالية من خلال تدابير الإنقاذ الذاتي الخاصة بهما.وسوف تراجع المحكمة تلك الطلبات ثم تقرر بشأن إعادة تأهيلهما، وهي عملية تستغرق عادة حوالي أسبوع.يذكر أن إعادة تأهيل الشركات هو نظام يتم فيه تعديل العلاقات القانونية لمختلف أصحاب المصلحة تحت إشراف المحكمة عندما يُعتقد أن استمرار أعمال شركة تعاني من ضائقة مالية له قيمة أكبر من تصفيتها.