المحلية فرض حظر سفر طارئ على الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو تِن

طلبت الشرطة الكورية من وزارة العدل منع الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيو تِن" ورئيسيْ الشركتين التابعتين للمجموعة "تيمون" و"وي ميك برايس" من مغادرة كوريا، وسط الفشل الكبير في التسوية من قبل منصتي التجارة الإلكترونية.

وتقدمت الشرطة بطلب حظر سفر طارئ في الساعة 6:30 من مساء أمس الاثنين ضد "كو يونغ بيه" الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيو تِن"، و"موك جو يونغ" الرئيس التنفيذي لشركة "كيو تِن" في كوريا، و"ريو كوانغ جين" الرئيس التنفيذي لشركة "تيمون"، و"ريو هوا هيون" الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "وي ميك برايس".

وفي استجابة سريعة بشكل غير عادي، أصدرت وزارة العدل حظر السفر في وقت لاحق من يوم أمس. كما بدأت الشرطة في إجراء تحقيقات بعد ظهر أمس الاثنين فور تلقي شكاوى من المستهلكين الذين عانوا من أضرار بسبب التأخير في المدفوعات واسترداد الأموال من منصتي التسوق عبر الإنترنت.

وقد تقدمت مجموعة من المستهلكين بشكاوى ضد "كو" وأربعة آخرين، بمن في ذلك رؤساء "تيمون" و"وي ميك برايس"، بتهمة الاحتيال والاختلاس وخيانة الأمانة.

وبالإضافة إلى ذلك، شكل مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية فريقا خاصا للتحقيقات بشأن هذه القضية.



