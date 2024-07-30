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السياسية

المكتب الرئاسي يطلق جهودا لإحياء مكتب السيدة الأولى

Write: 2024-07-30 10:30:42

المكتب الرئاسي يطلق جهودا لإحياء مكتب السيدة الأولى

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن المكتب الرئاسي الكوري أطلق عملية إعادة تنظيم للسكرتارية الرئاسية من أجل إعادة إنشاء مكتب مكلف بمساعدة السيدة الأولى.
وصرح مسؤول كبير في المكتب الرئاسي اليوم الثلاثاء بأن الرئيس "يون صوك يول" أمر بمراجعة الإجراءات الخاصة بإنشاء المكتب، وأضاف أن رئيس المكتب قد يتبع عملية إعادة التنظيم. وفي الوقت الحالي، يساعد مكتب السكرتير الشخصي للرئيس السيدة الأولى "كيم كيون هي" بموظفين إضافيين.
وكان الرئيس "يون" قد تعهد خلال حملته الرئاسية بتفكيك المكتب الخاص بالسيدة الأولى ضمن عملية تقليص حجم المكتب الرئاسي، لكنه تحدث في مقابلة مع قناة كي بي إس في فبراير الماضي عن إمكانية إعادة تأسيسه مجددا لمساعدة السيدة الأولى. ومع ذلك، لم تتم إعادة إنشاء ذلك المكتب حتى الآن
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