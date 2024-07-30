البرلمان الكوري يقر جميع مشروعات قوانين البث بعد ستة أيام من المماطلة

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أقر البرلمان الكوري، الذي تقوده المعارضة، جميع مشروعات القوانين الأربعة المثيرة للجدل المتعلقة بالبث، وذلك بعد ستة أيام من المماطلة البرلمانية بواسطة الحزب الحاكم.وتم طرح مشروع القانون الرابع المتعلق بهيئة البث العامة "إي بي إس" للتصويت خلال جلسة برلمانية عامة ليتم إقراره في حوالي الساعة 9 من صباح اليوم الثلاثاء، حيث حصل على دعم جميع النواب الحاضرين البالغ عددهم 189.وجاء إقرار القانون بعد أن صوت الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي والأحزاب الصغيرة على إنهاء المماطلة التي بدأت صباح أمس الاثنين واستمرت لأكثر من 24 ساعة، وذلك بدعم من ثلاثة أخماس النواب الحاضرين على الأقل، بعد 24 ساعة من تقديم موافقتهم على إنهاء المماطلة. وأقر البرلمان مشروعات القوانين الأربعة المتعلقة بالبث بعد حوالي 111 ساعة، أي ستة أيام، من المماطلة البرلمانية بواسطة حزب قوة الشعب الحاكم. وتهدف مشروعات القوانين الأربعة إلى زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة في كل من "كي بي إس" و"إم بي سي" و"إي بي إس" بشكل كبير، ومنح الحق في التوصية بأعضاء مجلس الإدارة لجمعيات الصحافة والإذاعة.ومن المتوقع أن يستخدم الرئيس "يون صوك يول" حق النقض ضد مشروعات القوانين الأربعة لإعادتها للتصويت عليها في جلسة عامة ثانية، حيث إنه كان قد مارس حق النقض ضد ثلاثة من مشروعات من القوانين الأربعة خلال أعمال الدورة البرلمانية السابقة، الحادية والعشرين.