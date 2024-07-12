رئيس الوزراء الكوري يلتقي بوزير التجارة السعودي

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التقى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" بوزير التجارة السعودي "ماجد القصبي" حيث طلب منه دعم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة التي توصل إليها مجلس التعاون الخليجي مع كوريا الجنوبية والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بسرعة.جاء ذلك في اجتماع عقد في مجمع المكاتب الحكومية في سيول أمس، حيث أعرب رئيس الوزراء الكوري عن أمله في أن يسهم التوقيع على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ بسرعة، في توسيع التجارة بين كوريا الجنوبية والسعودية وتطوير التعاون بينهما في مجال الصناعات المستقبلية.وأكد الجانبان خلال اللقاء أن التعاون بين البلدين في مختلف المجالات يجري بشكل نشط بما في ذلك الاتفاق على نص الاتفاقية بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي. كما قررا تنويع التعاون المستقبلي في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والسياحة.وبالإضافة إلى ذلك، قدم رئيس الوزراء الكوري الشكر للسعودية على مواصلة دعم السياسات الكورية الجنوبية تجاه كوريا الشمالية، كما أعرب عن القلق من استفزازات كوريا الشمالية المستمرة والتعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية. وطلب من الجانب السعودي التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لكي تتخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية.ومن جانبه أعرب الوزير السعودي عن سعادته بتفعيل التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين في مختلف المجالات، كما أعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في المستقبل أيضا.