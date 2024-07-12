سيول تتوقع إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية قبل أو بعد الانتخابات الأمريكية

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان شيك" إن هناك احتمالا بأن تقوم كوريا الشمالية باستفزاز نووي قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم.جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة بلومبرغ للأنباء أمس مع الوزير "شين" الذي يزور اليابان حاليا لحضور اجتماعات وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وأشار "شين" إلى أن بيونغ يانغ على استعداد تام لإجراء تجربتها النووية السابعة في أي وقت، وأضاف أنه لا يمكن استبعاد إجراؤها قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أجل زيادة قدراتها التفاوضية مع واشنطن.الجدير بالذكر أن الحكومتين الكورية الجنوبية والأمريكية قد توقعتا أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية في أي وقت، مشيرتين إلى أن كوريا الشمالية على استعداد تام لذلك.وفي تصريحات أدلى بها بعد مباحثات وزراء الدفاع الدول الثلاث، قال الوزير الكوري إنه لا يوجد أي تغيير في حقيقة أن التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية تمثل تهديدات أمنية ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، مؤكدا على استمرار التعاون الأمني بين الدول الثلاث بغض النظر عن تغير الحكومة الأمريكية.