الرئيس الكوري يزور جمهورية التشيك قريبا

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن اختيار كوريا الجنوبية كمقدم العرض المفضل لمشروع محطة الطاقة النووية في جمهورية التشيك قد وضع حجر أساس قويا لدخول الصناعة النووية الكورية إلى أسواق محطات الطاقة النووية الدولية التي تبلغ قيمتها حوالي 750 مليار دولار.جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء أمس، حيث أعرب الرئيس عن نيته زيارة جمهورية التشيك قريبا من أجل مناقشة سبل التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات، بما في ذلك الصناعات الدفاعية والعلوم والتعليم والثقافة، إلى جانب مشروع محطة الطاقة النووية.وأشار يون إلى أهمية وضع قاعدة مؤسسية لضمان استقرار صناعة محطات الطاقة النووية الكورية بغض النظر عن تغير الحكومة.وبالإضافة إلى ذلك، تعهد الرئيس يون بوضع خطة لإلغاء ضريبة الدخل الناتج عن الاستثمارات المالية، مشيرا إلى مسودة تعديل قانون الضرائب لعام 2024، موضحا أنه سيسعى لتطبيق نظام الحوافز الضريبية الذي يمكنه أن يحفز توزيعات الأرباح.وأشار إلى أن بناء بيئة استثمار للشركات من خلال تخفيض الضرائب عليها، وتوسيع الخصومات على ضرائب الاستثمار، قد ساعد كثيرا في تجاوز نصيب الفرد الكوري من الدخل القومي نظيره الياباني للمرة الأولى في العام الماضي.