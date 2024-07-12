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السياسية

كوريا تنشيء مركزا للقيادة الاستراتيجية المضادة لأسلحة الدمار الشامل

Write: 2024-07-30 15:12:15Update: 2024-07-30 15:45:08

كوريا تنشيء مركزا للقيادة الاستراتيجية المضادة لأسلحة الدمار الشامل

Photo : YONHAP News

وافق  مجلس  الوزراء الكوري  الجنوبي  في  اجتماعه  الأسبوعي صباح  اليوم  الثلاثاء على  مسودة  قانون  لإنشاء  مركز  للقيادة  الاستراتيجية المضادة  لأسلحة  الدمار الشامل  الكورية  الشمالية. 
وتنص  المسودة  على  أن  من  مهام  مركز  القيادة  الاستراتيجية ستشمل  الردع  والاستجابة للهجمات  المعادية  التي  تستخدم  أسلحة  الدمار  الشامل والأسلحة  النووية،  وذلك  من  خلال  تشغيل  القدرات الاستراتيجية  للجيش  الكوري الجنوبي  بشكل  متكامل.
وأوضحت  وزارة  الدفاع أن  مركز  القيادة الجديد  سيخضع  لإشراف رئيس  هيئة  الأركان المشتركة  في  أوقات  الحرب  والسلم، كمت  سيتعاون  مع  مركز  القيادة المشتركة  الكورية  الأمريكية تحت  مظلة  نظام  الدفاع  المشترك.
ومن  المتوقع  أن  يقوم  المركز الجديد  بتطوير  مفاهيم ووسائل  تكامل  الأسلحة النووية  والتقليدية،  وإجراء مناورات  وتدريبات  وفقا  للتوجيهات  المشتركة للعمليات  النووية،  والتي  اتفقت  عليها  كوريا  الجنوبية والولايات  المتحدة  مؤخرا.
وفي  مرحلة  إنشاء  المركز،  سيضع  تحت  سيطرته وحدات  الصواريخ  والهجمات السيبرانية  وطائرات  الدرون والمهام  الخاصة،  من  أجل  السيطرة التشغيلية  في  زمن  الحرب  والسلم.
وتخطط  وزارة  الدفاع لتعزيز  القوى  العاملة الممتازة  لإنشاء  مركز  القيادة  الاستراتيجية في  النصف  الثاني من  هذا  العام  واستكمال  بناء  المنشأة  وبناء  نظام  القيادة والسيطرة  في  منطقة  "نام  تيه  ريونغ"،  حيث  توجد  قيادة  الدفاع  عن  العاصمة  حاليا.
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