كوريا تنشيء مركزا للقيادة الاستراتيجية المضادة لأسلحة الدمار الشامل

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وافق مجلس الوزراء الكوري الجنوبي في اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء على مسودة قانون لإنشاء مركز للقيادة الاستراتيجية المضادة لأسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية.وتنص المسودة على أن من مهام مركز القيادة الاستراتيجية ستشمل الردع والاستجابة للهجمات المعادية التي تستخدم أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، وذلك من خلال تشغيل القدرات الاستراتيجية للجيش الكوري الجنوبي بشكل متكامل.وأوضحت وزارة الدفاع أن مركز القيادة الجديد سيخضع لإشراف رئيس هيئة الأركان المشتركة في أوقات الحرب والسلم، كمت سيتعاون مع مركز القيادة المشتركة الكورية الأمريكية تحت مظلة نظام الدفاع المشترك.ومن المتوقع أن يقوم المركز الجديد بتطوير مفاهيم ووسائل تكامل الأسلحة النووية والتقليدية، وإجراء مناورات وتدريبات وفقا للتوجيهات المشتركة للعمليات النووية، والتي اتفقت عليها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مؤخرا.وفي مرحلة إنشاء المركز، سيضع تحت سيطرته وحدات الصواريخ والهجمات السيبرانية وطائرات الدرون والمهام الخاصة، من أجل السيطرة التشغيلية في زمن الحرب والسلم.وتخطط وزارة الدفاع لتعزيز القوى العاملة الممتازة لإنشاء مركز القيادة الاستراتيجية في النصف الثاني من هذا العام واستكمال بناء المنشأة وبناء نظام القيادة والسيطرة في منطقة "نام تيه ريونغ"، حيث توجد قيادة الدفاع عن العاصمة حاليا.