كوريا ترأس شبكة الاستجابة لأزمات سلاسل التوريد في المحيطين الهندي والهادئ

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تم اختيار كوريا الجنوبية كأول دولة تترأس شبكة الاستجابة لأزمات سلاسل التوريد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في سيول اليوم بأن الهيئات التنفيذية الثلاث الرئيسية لاتفاقية سلاسل التوريد الخاصة بالإطار الاقتصادي، وهي: لجنة سلاسل التوريد، وشبكة الاستجابة للأزمات، والهيئة الاستشارية لحقوق العمل، قد انطلقت جميعها رسميا لتدخل مرحلة التنفيذ، وتم اختيار كوريا كأول رئيس لشبكة الاستجابة للأزمات.وتعد شبكة الاستجابة للأزمات أول منصة خاصة للاستجابة لأزمات سلاسل التوريد على مستوى العالم. وفي حالة طلب أحد أعضاء الشبكة عقد اجتماع طارئ بسبب حدوث اضطراب في سلاسل التوريد، سيتم عقد الاجتماع في غضون 15 يوما من أجل البحث عن سبل التعاون بين الدول الأعضاء بما في ذلك الحصول على خطوط العرض البديلة أو اكتشاف طرق النقل أو المشتريات المشتركة.يشار إلى أنه تم اختيار كوريا الجنوبية بإجماع الدول الأعضاء في الشبكة البالغ عددهم 14 دولة، بينما تم اختيار اليابان كنائب للرئيس.وبالتالي ستتولى كوريا الجنوبية الأمانة العامة للشبكة وسوف تنظم الاجتماعات الطارئة ذات الصلة.وبهذه المناسبة قال "جونغ إين كيو" وزير التجارة الكوري إن شبكة الاستجابة للأزمات بمثابة منصة مبتكرة تسمح للدول الصناعية المتقدمة، مثل كوريا الجنوبية واليابان، والدول الغنية بالموارد الطبيعية مثل أستراليا وإندونسيا، بالتضامن والتعاون، وأكد أنه سيعمل على تعظيم استغلال اتفاقية سلاسل التوريد من أجل مساعدة الصناعات المحلية.