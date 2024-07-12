انتهاء موسم الأمطار الغزيرة في كوريا

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قالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن موسم الأمطار الغزيرة لهذا الصيف قد انتهى مع الأمطار العزيرة التي سقطت يوم الـ27 من شهر يوليو الجاري.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم أن موسم الأمطار الغزيرة قد انتهى في مختلف أرجاء البلاد بعد أن وصل إعصار "غيمي" إلى الصين، وهو ما أدى إلى أن يدفع الضغط الجوي المرتفع الحار في شمال المحيط الهادئ الجبهة الساكنة نحو كوريا الشمالية.لكن التقرير دعا إلى الاستمرار في اتخاذ الاستعدادات، مشيرا إلى احتمال مواصلة هطول الأمطار الغزيرة حتى بعد انتهاء الموسم بسبب زيادة كميات بخار الماء في الهواء.وأضاف التقرير أن متوسط معدلات هطول الأمطار خلال هذا الموسم بلغ حتى يوم الـ27 من هذا الشهر 472 ملليمترا في مختلف أنحاء البلاد، وهو أعلى بـ1.3 مرة من متوسط الأعوام العادية، كما أنه بلغ في جزيرة جيجو 561 ملليمترا، وهو أعلى بكثير من متوسط الأعوام العادية.وبعد انتهاء موسم الأمطار الغزيرة سيغطي الضغط الجوي المرتفع في شمال المحيط الهادئ سماء شبه الجزيرة الكورية، بينما سيتوسع الضغط الجوي المرتفع الحار في الغرب من التبت.وبناء على ذلك توقع التقرير أن تعاني شبه الجزيرة الكورية من حرارة ملتهبة وليالٍ استوائية خلال الفترة قادمة.