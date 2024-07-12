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انتهاء موسم الأمطار الغزيرة في كوريا

Write: 2024-07-30 15:13:15Update: 2024-07-30 15:46:01

انتهاء موسم الأمطار الغزيرة في كوريا

Photo : YONHAP News

قالت  هيئة  الأرصاد الجوية  الكورية  إن  موسم  الأمطار الغزيرة  لهذا  الصيف  قد  انتهى  مع  الأمطار العزيرة  التي  سقطت  يوم  الـ27  من  شهر  يوليو  الجاري. 
وأوضح  تقرير  صادر  عن  هيئة  الأرصاد  الجوية الكورية  اليوم  أن  موسم  الأمطار الغزيرة  قد  انتهى  في  مختلف  أرجاء  البلاد بعد  أن  وصل  إعصار  "غيمي"  إلى  الصين،  وهو  ما  أدى  إلى  أن  يدفع  الضغط  الجوي  المرتفع الحار  في  شمال  المحيط  الهادئ الجبهة  الساكنة  نحو  كوريا  الشمالية.
لكن  التقرير  دعا  إلى  الاستمرار في  اتخاذ  الاستعدادات، مشيرا  إلى  احتمال مواصلة  هطول  الأمطار الغزيرة  حتى  بعد  انتهاء  الموسم بسبب  زيادة  كميات  بخار  الماء  في  الهواء.
وأضاف  التقرير  أن  متوسط  معدلات هطول  الأمطار  خلال  هذا  الموسم بلغ  حتى  يوم  الـ27  من  هذا  الشهر  472  ملليمترا في  مختلف  أنحاء  البلاد،  وهو  أعلى  بـ1.3  مرة  من  متوسط  الأعوام العادية،  كما  أنه  بلغ  في  جزيرة  جيجو  561  ملليمترا، وهو  أعلى  بكثير  من  متوسط  الأعوام  العادية.
وبعد  انتهاء  موسم  الأمطار  الغزيرة سيغطي  الضغط  الجوي  المرتفع  في  شمال  المحيط الهادئ  سماء  شبه  الجزيرة  الكورية، بينما  سيتوسع  الضغط  الجوي  المرتفع الحار  في  الغرب  من  التبت. 
وبناء  على  ذلك  توقع  التقرير أن  تعاني  شبه  الجزيرة  الكورية من  حرارة  ملتهبة وليالٍ  استوائية  خلال  الفترة  قادمة.
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