كوريا الجنوبية تفوز بأول ميدالية أولمبية في تنس الطاولة منذ 12 عاما

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فاز اللاعبان الكوريان "إيم جونغ هون" و"شين يو بين" بالميدالية البرونزية في منافسات تنس الطاولة للزوجي المختلط في أولمبياد باريس، أمس الثلاثاء.وفاز الفريق الكوري المكون من "إيم" و"شين" فريق هونغ كونغ المكون من "وونغ تشون تينغ" و"دو هوي كيم" بنتيجة 4 مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في "ساوث باريس أرينا 4"، في باريس.ونجح الثنائي الكوري، الذي خسر أمام الصينييْن "وانغ تشوكين" وسون ينغشا"، في الدور قبل النهائي أول من أمس الاثنين، في الفوز بأول ميدالية أولمبية لهما في مباراة الميدالية البرونزية.وتعد هذه الميدالية أول ميدالية أولمبية في تنس الطاولة لكوريا الجنوبية منذ 12 عاما، بعد الميدالية الفضية التي أحرزتها كوريا في أولمبياد لندن 2012.وفي الوقت نفسه، حصلت كوريا الشمالية على أول ميدالية لها في أولمبياد باريس بعد فوز "ري جونغ شيك" و"كيم كوم يونغ" بالميدالية الفضية في نهائي تنس الطاولة للزوجي المختلط ضد الصين. وتعد هذه أول ميدالية أولمبية لكوريا الشمالية منذ ثمانية أعوام.