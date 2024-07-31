لي جون هوان يفوز بالميدالية البرونزية في الجودو للرجال

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فاز اللاعب الكوري "لي جون هوان" بالميدالية البرونزية في منافسات الجودو للرجال ضمن أولمبياد باريس، أمس الثلاثاء.وفاز "لي"، المصنف الثالث على مستوى العالم، المصنف الأول "ماتياس كاس" من بلجيكا في منافسات 81 كيلوغراما للرجال، التي أقيمت في "شامب دو مارس أرينا" في باريس.وسجل لي "وازا آري" الحاسمة، أي نصف نقطة، بعد 48 ثانية من بداية الوقت الإضافي.وبذلك يكون اللاعب "لي" قد حصل على ميدالية في أول دورة ألعاب أولمبية يشارك فيها.وتعد هذه الميدالية البرونزية هي الثانية لكوريا الجنوبية في منافسات الجودو في أولمبياد باريس، بعد فوز اللاعبة "هوه ميمي" بالميدالية الفضية في منافسات 57 كيلوغراما للسيدات، أول من أمس الاثنين.وقد ظهر "لي" كلاعب قوي بفوزه بفئة 81 كيلوغرام للرجال في بطولة الاتحاد الدولي للجودو "غراند سلام" في عام 2022، وحقق الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية في "هانغتشو"، العام الماضي.