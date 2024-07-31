7 من بين كل 10 من كبار السن الكوريين يريدون البقاء نشطين ماليا

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أظهر استطلاع حديث أن حوالي 70% من كبار السن في كوريا الجنوبية يريدون البقاء نشطين ماليا.ووفقا لبيانات جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية لشهر مايو وضمنتها في تقرير أصدرته أمس، قال أكثر من 11.09 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 55 و79 عاما إنهم يريدون الاستمرار في العمل، بزيادة مقدارها 491 ألفا مقارنة بالعام الماضي.ويمثل هذا الرقم 69.4% من سكان كوريا المسنين، بزيادة 0.9% مقارنة بالعام الماضي. وأظهرت البيانات أيضا أن 93.2% من العاملين حاليا قالوا إنهم يرغبون في الاستمرار في العمل، بينما قال 36.8% من العاطلين عن العمل إنهم يريدون العمل، وأعرب 7.7% من أولئك الذين لم يعملوا أبدا عن رغبتهم في العمل.وقال التقرير إن الأسباب الرئيسية للرغبة في العمل هي "المساعدة في نفقات المعيشة" بنسبة 55% من المستجيبين، وتلتها "تجربة متعة العمل" بنسبة 35.8%.